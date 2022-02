Francia: Macron scherza su candidatura presidenziali, a un certo punto "bisognerà pensarci"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha commentato la sua candidatura alle elezioni presidenziali di aprile, ironizzando sul fatto che ancora non è stata ufficializzata. A un certo punto "bisognerà pensarci", ha detto Macron ridendo durante la sua visita a Kiev, secondo quanto riferisce l'emittente televisiva "BfmTv". Macron ha messo in avanti la "forte tensione" sulla crisi ucraina che in questo momento occupa la sua agenda. "Bisogna fare le cose al momento giusto", ha detto il presidente francese. (Frp)