- Banco Bpm ha chiuso il 2021 con un risultato netto positivo per 569,1 milioni di euro, registrando un incremento di dieci punti percentuali rispetto alla guidance. Stando ai risultati approvati dal consiglio di amministrazione, il risultato netto adjusted si attesta a 710,1 milioni di euro con una crescita su base annuale del 114,9 per cento: il dato migliore dalla nascita del Gruppo. (Com)