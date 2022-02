Centrodestra: Bernini (FI), doveroso recuperare ragioni alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Forza Italia "ha entrambi i piedi ben piantati nel centrodestra, che per noi resta l’unica alleanza possibile, oggi nel governo dei territori e domani in Parlamento. Non si può confondere la scelta di far parte di un governo d’emergenza per soccorrere tutti insieme il Paese in tempo pandemia con un affievolimento della coalizione: sarebbe da parte nostra una visione miope e strabica della politica". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Bisogna invece recuperare, ognuno nella sua autonomia, le ragioni dell’alleanza senza erigere ulteriori e dannosi steccati. Nessuno di noi può pontificare sulla fedeltà degli altri, né mai arroccarci ciascuno nella sua splendida solitudine, come gli inglesi di un tempo, che quando la Manica era in burrasca dicevano che “il Continente è isolato”, conclude.(Rin)