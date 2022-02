© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà al ministro Carfagna, destinataria di una busta contenente un proiettile e gravissime minacce di morte. Le intimidazioni e la violenza anche verbale vanno condannate con decisione: non ci può essere spazio per chi assume comportamenti deplorevoli e antidemocratici. Un abbraccio a Mara". Lo afferma Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. (Rin)