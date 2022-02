Roma: Trabucco (CG), da Diaco affermazioni false, fondi a bilancio su skatepark Colle Oppio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo della lista Civica Gualtieri in Campidoglio, Giorgio Trabucco, risponde alle affermazioni "false e poco sensate" del consigliere capitolino del M5s Daniele Diaco, sullo skatepark di Colle Oppio. In una nota Trabucco spiega: "Lo skatepark riprenderà vita, ma bisogna trovare un modello di gestione e sorveglianza, altrimenti gli spazi pubblici attrezzati sono destinati a essere vandalizzati. A differenza della giunta Raggi siamo abituati ad agire coi fatti e, soprattutto, a farlo per bene, affrontando i problemi e risolvendoli. Già all'interno del primo bilancio, l'amministrazione Gualtieri e l'assessore Onorato hanno stanziato i fondi per realizzare 100 playground ed è previsto anche l'intervento per Colle Oppio. Non ci basta tagliare un nastro, per noi è importante che uno spazio viva, perché i soldi pubblici sono sacri e la città merita interventi fatti come si deve". (Com)