Lombardia: Di Marco (M5S), mantenere Superbonus 110 per cento con attuale regime di incentivi

20 luglio 2021

- Per il Movimento 5 Stelle lombardo l’obiettivo resta lo stesso: rendere strutturale il Superbonus 110 per cento mantenendo l’attuale regime di incentivi, permettendo ai beneficiari di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in luogo della detrazione fiscale. Lo afferma il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Consiglio regionale, Nicola Di Marco, in merito all’approvazione, da parte dell'Aula, delle mozioni urgenti presentate da Partito Democratico e Lombardia ideale in materia di Superbonus 110 per cento e “Cessione del credito nell’ambito di bonus edilizi”. "Registriamo positivamente, il fatto che anche le altre forze politiche si siano accorte delle potenzialità legate all’utilizzo del Superbonus 110 per cento, accodandosi alla richiesta presentata dal Movimento Cinque Stelle, e approvata dal Consiglio regionale, lo scorso novembre", conclude Di Marco. (Com)