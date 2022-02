Milano: Cetti (Mm), calo consumo dell’acqua è indice di pendolari che non frequentano più la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consumi idrici della città di Milano evidenziano un fenomeno di abbandono della città da parte dei pendolari dovuto alla pandemia. Lo ha spiegato oggi il direttore generale di Mm, Stefano Cetti, che ha esposto alla commissione consiliare trigiunta bilancio - patrimonio immobiliare, fondi europei, Pnrr, politiche europee, internazionali e controllo enti partecipati lo stato finanziario della società a maggioranza pubblica in mano al Comune milanese e le prospettive legate al Pnrr. “È cambiato radicalmente, dalla pandemia in poi, profilo di consumo delle utenze idriche della città di Milano – ha illustrato Cetti -. Avevamo un tempo un afflusso di cittadini pendolari in città, ‘city user’ che portavano ad avere in città due milioni di abitanti equivalenti. Oggi ci posizioniamo su curve a livelli molto più bassi. In particolare, durante la stagione estiva giugno-luglio Milano registra consumi molto più bassi che in passato”. Se infatti i dati del 2019 indicano un consumo idrico rilevato da Mm superiore ai 215mila metri cubi, il consumo dell’anno successivo si è fermato a meno di 208mila, con dati similari nel 2021 e stime per il 2022 di poco differenti".(Rem)