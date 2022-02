Ucraina: Garavini (Iv), va salvaguardata sovranità e integrità territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ritengo di interpretare il pensiero di tutta la Farnesina, le informazioni e gli approfondimenti di Nova rappresentano uno strumento importante per gli addetti ai lavori" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- "Nonostante l'acuirsi della strategia della tensione di queste settimane, è necessario ribadire con chiarezza il principio della sovranità e dell’indipendenza dell’Ucraina. Va salvaguardata l’integrità territoriale dei singoli paesi, condannando fermamente la minaccia di una possibile invasione da parte della Russia. Così come non può essere accettata la richiesta del Cremlino di imporre vincoli a singoli stati, vietando loro di aderire ad organizzazioni internazionali, a partire dalla Nato". Lo ha dichiarato la senatrice Laura Garavini, vicepresidente della commissione Esteri di palazzo Madama, intervenendo nel corso delle audizioni del ministro degli Esteri, Di Maio, e del ministro della Difesa, Guerini, alle commissioni congiunte di Camera e Senato. "Sulla questione ucraina serve una risposta compatta dell'Europa, nel solco della comunanza di valori dell’Alleanza atlantica in cui ci riconosciamo fermamente. Capaci di tenere aperto il dialogo con la Russia e di allentare al contempo le tensioni in atto. L'Europa non deve dare l’impressione di intervenire in ordine sparso", ha concluso la parlamentare. (Rin)