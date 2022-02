Imprese: Banco Bpm, al 31 dicembre ricavi in aumento a 4,51 miliardi, salgono commissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco Bpm ha chiuso il 2021 con proventi operativi per 4,51 miliardi di euro, in aumento di 8,6 punti percentuali su base annuali. Stando ai risultati approvati dal consiglio di amministrazione, il margine di interesse si attesta a 2,041 miliardi di euro con un incremento del tre per cento rispetto al 2020, per effetto del maggior contributo apportato dalle operazioni di finanziamento Tltro III le quali, in considerazione del raggiungimento degli obiettivi di net lending, a partire dal 24 giugno 2020 prevedono la corresponsione di uno special interest, pari a -0,5 per cento, in aggiunta al tasso applicabile. In significativa crescita (14,9 per cento) le commissioni nette, che si attestano a 1,911 miliardi di euro grazie al contributo dei servizi di gestione, intermediazione e consulenza (+19,2 per cento), per effetto di un’importante crescita nella componente running, sia del comparto dei servizi di banca commerciale, legati principalmente all’erogazione di nuovi prestiti e ai servizi di pagamento. (Com)