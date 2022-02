© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Paolo Gentiloni, per discutere di Pnrr (e per ricordargli che negli ultimi cinque anni Milano ha ottenuto 180 milioni di euro di finanziamenti europei - un record storico - ma che nei prossimi cinque vogliamo fare anche meglio…). Lo scrive il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, pubblicando su Instagram una foto a palazzo Marino con Commissario europeo per gli affari economici e monetari, Paolo Gentiloni. (Rem)