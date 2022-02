Governo: Amendola, solidarietà a Carfagna, politica non si farà intimidire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Solidarietà alla ministra per il Sud Mara Carfagna per le gravi minacce ricevute. Così il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola commenta la notizia della busta con proiettile indirizzata alla ministra. "Esprimo una condanna ferma nei confronti di chi alimenta strategie del terrore e della violenza. La politica non si farà intimidire. Siamo al tuo fianco, Mara”, ha aggiunto Amendola (Res)