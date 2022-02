Governo: Nesci, solidarietà a Carfagna, minacce gravissime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale, Dalila Nesci, esprime "massima solidarietà al ministro Mara Carfagna per le gravissime minacce subite, che hanno visto recapitarle anche un proiettile. Simili intimidazioni sono intollerabili e vanno condannate con la massima fermezza. Auspico - si legge in una nota - che vengano accertati i responsabili e si faccia piena luce sulla vicenda. Al ministro Carfagna, che certamente proseguirà con rinnovato impegno il suo lavoro, ribadiamo la nostra piena vicinanza". (Com)