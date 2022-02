Roma: discarica abusiva a La Rustica, anche bombole gas in aerea di 2600 metri quadri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una discarica abusiva è stata sequestrata a La Rustica a Roma dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale. L'area è stata scoperta dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale che hanno posto sotto sequestro un'area di 2600 metri quadri nel quartiere La Rustica. All'interno del sito, sottoposto a vincolo archeologico e paesaggistico, gli agenti del V Gruppo "Casilino" hanno constatato lo sversamento illegale di rifiuti speciali e pericolosi: bombole del gas, estintori in disuso, elettrodomestici, tonnellate di calcinacci, pneumatici e materiale vario di cantiere. Individuato il responsabile, 57enne di nazionalità italiana, denunciato all'autorità giudiziaria per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso.(Rer)