Governo: Brunetta, ignobili minacce a Carfagna, piena solidarietà

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- "Alla ministra Carfagna, all’amica Mara, va la mia piena solidarietà per le ignobili minacce di morte che ha ricevuto. Intimidazioni da condannare con fermezza. Avanti a testa alta. Siamo con te nell’impegno per un Sud più efficiente e più competitivo, dalla parte dei cittadini e dei loro diritti". Lo sottolinea in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. (Com)