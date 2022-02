Imprese: Banco Bpm, nel quarto trimestre ricavi in calo, salgono le commissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre del 2021, Banco Bpm ha registrato proventi operativi per 1,086 miliardi di euro, in diminuzione di 1,3 punti percentuali rispetto ai tre mesi precedenti a fronte del minor risultato netto finanziario del periodo, negativo per 1,4 milioni di euro. Stando ai risultati approvati dal consiglio di amministrazione, il margine di interesse si attesta a 506 milioni di euro con un calo del due per cento su base trimestrale, anche per effetto della svalutazione di interessi su alcuni crediti fiscali contabilizzati in anni precedenti, pari a 5,8 milioni. Escludendo tale impatto, il margine di interesse si attesta a 511,8 milioni. Le commissioni ammontano invece a 485,8 milioni, confermando il trend positivo registrato nel corso dell’anno. Rispetto al terzo trimestre l’aggregato risulta in crescita del 2,2 per cento grazie al contributo delle commissioni relative ai servizi di banca commerciale, che evidenziano nel trimestre un incremento del 4,7 per cento. (Com)