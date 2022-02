Libia: premier Dabaiba mostra i muscoli in vista del voto del parlamento di Tobruk (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla road map politica, cioè il nuovo piano per portare il Paese alle elezioni, oggi i deputati di Tobruk dovrebbero discutere ed eventualmente approvare una bozza redatta dall’apposita commissione parlamentare. Il testo prevede che le elezioni si tengano “entro 14 mesi dalla data degli emendamenti costituzionali”, ha detto il presidente del Parlamento, Aguila Saleh. Il problema, tuttavia, è che Tripoli e Tobruk sono in disaccordo sul testo, sulle modalità di modifica e di approvazione tramite referendum. Saleh ha promesso che un’intesa tra Camera e Senato sulla Costituzione dovrebbe essere raggiunta “la prossima settimana, insieme alla concessione della fiducia al nuovo governo”. Secondo fonti parlamentari libiche consultate da “Agenzia Nova”, l’ex ministro dell’Interno Fathi Bashagha, originario di Misurata, godrebbe dell’appoggio circa 60 voti su 108 parlamentari che dovrebbero presentarsi a Tobruk per garantire il quorum. Si tratterebbe della maggioranza semplice (50 per cento + 1) dei due terzi dei seggi (108) considerati ancora attivi (162) dal presidente del Parlamento, Aguila Saleh. Numeri che potrebbero essere contestati, ma che creano un serio problema al premier Abdulhamid Dabaiba, il quale non sembra intenzionato a farsi da parte. (segue) (Lit)