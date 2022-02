Ucraina: Di Maio, Paesi che puntano all'adesione devono attuare riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando un Paese aspira a entrare nella Nato deve anche attuare delle riforme e degli interventi per innalzare il livello di democrazia e sviluppo. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso dell’audizione delle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato, presso la Sala Koch di Palazzo Madama, sulla crisi tra Russia e Ucraina. Di Maio, specificando di non fare un riferimento esplicito all’Ucraina, ha spiegato che quest’approccio, paragonabile a quello dell’Unione europea con i Balcani, “è un push factor per dei percorsi virtuosi volti a migliorare il Paese. Io penso che agendo in questo modo noi stiamo migliorando la qualità della vita di quei cittadini e non dobbiamo rinunciare in astratto a questi principi”, ha detto Di Maio. (Res)