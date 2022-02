Covid: Tiramani (Lega), nasce intergruppo parlamentare per emergenza sanitaria e ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega, Paolo Tiramani, promotore dell'intergruppo parlamentare per emergenza sanitaria e ripresa del Paese, annuncia che "sono più di 40 i parlamentari, di ogni orientamento politico, che hanno aderito a oggi all'intergruppo parlamentare per l'emergenza sanitaria e la ripresa del Paese, presentato a Montecitorio. Una struttura- si legge in una nota - che si prefigge come obiettivo quello di diventare un luogo centrale di confronto sui temi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dare un contributo significato al Ssn (Servizio Sanitario Nazionale), così come facilitare il dialogo tra operatori del settore e le istituzioni attraverso a costituzione di un comitato tecnico scientifico. Anche in vista dei fondi del Pnrr che verranno dedicati al comparto, abbiamo il dovere di contribuire alla razionalizzazione delle risorse per favorire la loro ottimizzazione. La trasversalità dei componenti, garantirà assoluta imparzialità e consentirà di capitalizzare le singole esperienze". (Com)