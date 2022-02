© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 30 per cento soltanto dei tedeschi è “soddisfatto” dalla coalizione al governo in Germania, formata da Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp). È quanto si apprende da un sondaggio dell’istituto demoscopico tedesco Forsa per l’emittente televisiva “N-tv”. Il 64 per cento degli intervistati è “poco o per nulla soddisfatto”. (Geb)