Imprese: Banca popolare di Sondrio, al 31 dicembre sale la raccolta e diminuiscono Npl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 31 dicembre 2021 la Banca popolare di Sondrio ha registrato una raccolta diretta pari a 39,304 miliardi di euro, in aumento del 10,5 per cento su base annuale; una raccolta indiretta a 40, 982 miliardi di euro, con un incremento del 17,8 per cento; e una raccolta assicurativa che sale a 1,909 miliardi dopo una variazione positiva di 11,2 punti. Stando ai risultati approvati dal consiglio di amministrazione, la raccolta complessiva da clientela si posiziona quindi a 82,195 miliardi, in aumento del 14 per cento, mentre i finanziamenti netti verso la clientela ammontano a 31,059 miliardi. I crediti deteriorati netti si attestano a 837 milioni, in calo del 23,4 per cento rispetto al 2020 e con un’incidenza sul totale finanziamenti netti pari al 2,69 per cento, in ulteriore calo rispetto al 3,72 di fine 2020. Il livello di copertura, già in precedenza su valori particolarmente elevati, si incrementa ulteriormente posizionandosi al 55,39 per cento. In tale ambito, le sofferenze nette segnano 192 milioni di euro, con un'incidenza sul totale finanziamenti verso clientela dello 0,62 per cento. (Com)