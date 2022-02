Difesa: Guerini, serve confronto nella Nato e nell'Ue su compagnia paramilitare Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo della compagnia paramilitare Wagner merita una discussione in seno all’Alleanza atlantica ed a livello europeo. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nell’audizione delle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato sulla crisi tra Russia e Ucraina. Guerini ha indicato in particolare il quadrante africano come quello dove si riscontra una “presenza molto rilevante” della compagnia paramilitare russa. “Credo che abbiamo perso un’opportunità come comunità internazionale sulla crisi libica”, ha osservato il ministro facendo riferimento all’aver “accettato” o “subito” la visione secondo cui Wagner è un "attore privato" e non “un proxy della Russia”. Oggi, ha sottolineato Guerini, la tensione nei Paesi dove è più presente la compagnia Wagner è certamente maggiore. (Res)