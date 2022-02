Ucraina: Di Maio, Ue sia "il vero soggetto" in grado di risolvere la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea deve essere “il vero soggetto” in grado di risolvere la crisi in corso al confine fra Russia e Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso dell’audizione delle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato, presso la Sala Koch di Palazzo Madama, sulla crisi tra Russia e Ucraina. Commentando la proposta della Turchia di svolgere un ruolo di mediatore nella crisi, Di Maio ha ricordato i molteplici interessi di Ankara in Ucraina, “dai legami storici con la comunità turcofona in Crimea” alla presenza di “un ambasciatore turco alla guida della missione di monitoraggio” in Ucraina orientale. Tuttavia, il ministro ha ribadito l’importanza della centralità dell’Ue: “Poi se ci sono altri attori ben vengano, ma mi auguro che anche grazie al fatto che la Francia ha la presidenza dell’Ue, possa sfruttare questa autorevolezza”, ha detto Di Maio. (Res)