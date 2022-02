© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 63 per cento dei tedeschi è insoddisfatto dall’operato del cancelliere Olaf Scholz, in carica dall’8 dicembre 2021. È quanto si apprende da un sondaggio dell’istituto demoscopico tedesco Civey per il settimanale “Der Spiegel”. Il 22 per cento degli intervistati si dichiara soddisfatto da Scholz. (Geb)