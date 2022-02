Regno Unito: governo annuncia piani per superare arretrati Nhs causati da pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha svelato oggi i piani per superare gli arretrati del Servizio sanitario nazionale, che hanno causato lunghe liste d'attesa negli ospedali a causa della pandemia del Covid-19. Quasi sei milioni di persone, in base agli ultimi dati aggiornati a novembre, sono infatti ancora in attesa di poter cominciare trattamenti di routine nel Regno Unito. Il ministro della Salute britannico, Sajid Javid, ha affermato che si aspetta di vedere un miglioramento di questi ritardi da marzo 2024, grazie alle misure "ambiziose" del governo. Javid ha tuttavia affermato che ci potrebbe essere il rischio di un ulteriore aumento delle persone in attesa di interventi chirurgici non urgenti, prima che gli arretrati vengano del tutto risolti. Delineando il piano, Javid ha promesso di tagliare i tempi di attesa della chirurgia cosiddetta "elettiva" di almeno 12 mesi entro il 2025. "Così nessuno aspetterà più di due anni", ha affermato Javid che ha aggiunto che il governo di Londra espanderà l'uso dei centri diagnostici comunitari per garantire che le persone "ottengano una diagnosi più rapida" attraverso "uno sportello unico per i controlli e le scansioni e i test". Il ministro ha anche confermato che verrà data attuazione alla fine di questo mese una nuova piattaforma online chiamata My Planned Care, che mira a consentire a coloro che hanno bisogno di un intervento chirurgico non urgente di vedere dove si trovano sulla lista d'attesa. "Il governo vuole fornire la massima trasparenza possibile ai pazienti", ha commentato Javid. Secondo i dati rivelati dal ministro della Salute britannico, circa dieci milioni di persone non hanno più fatto riferimento al Servizio sanitario nazionale durante la pandemia e 300 mila persone sono ora in attesa da più di un anno per ricevere le cure. (Rel)