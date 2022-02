Speciale scuola: Foibe, Sasso, parlarne a scuola per preservare memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Affrontare a scuola il tema delle foibe e dell'esodo forzato delle popolazioni giuliano-dalmate "è fondamentale per preservare la memoria di una pagina tragica della storia italiana". Lo dichiara Rossano Sasso, sottosegretario del ministero dell'Istruzione, che spiega: "Gli studenti hanno il diritto-dovere di conoscere, analizzare e approfondire quanto accaduto a migliaia di loro connazionali, che da un giorno all'altro si sono ritrovati separati dai propri cari, espropriati di tutto, esposti alle violenze più atroci. Stiamo lavorando anche per una maggiore accuratezza a livello di testi scolastici, che troppo spesso presentano lacune o dedicano a queste vicende uno spazio assai marginale". La legge 92 del 2004, che fissa nella data del 10 febbraio la Giornata del Ricordo, "ha posto fine a una profonda ingiustizia storica, civile e culturale, dopo che per decenni nel nostro Paese si era operata una sistematica rimozione di quegli eventi drammatici", ricorda il sottosegretario. "Certi steccati ideologici sono definitivamente caduti, anche grazie all'incontrovertibile verdetto di condanna dei crimini comunisti da parte della Storia. Chi si è battuto affinché le sofferenze di tanti italiani non fossero dimenticate aveva in mente e nel cuore esclusivamente il senso di giustizia e la verità. Oggi possiamo finalmente dire – conclude Sasso – che non esistono tragedie di serie B e che non c'è più spazio per un intollerabile negazionismo". (Com)