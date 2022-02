Speciale scuola: Torino, protesta studenti, occupati i licei d'Azeglio e Cottini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano le occupazioni degli istituti da parte degli studenti Torinesi per protestare contro l'alternanza scuola-lavoro e le regole per la maturità decise dal ministro Bianchi. Ci sono state due nuove occupazioni, quella del liceo d'Azeglio e del Cottini. Anche in questo caso gli studenti al suono della campanaella, invece di iniziare le lezioni, si sono riuniti in assemblea e hanno deciso di occupare le scuole. Nel frattempo, la prossima mobilitazione di piazza è prevista per il 18 febbraio. (Rpi)