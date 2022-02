Oscar: M5s, Sorrentino orgoglio cinema italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le senatrici del Movimento cinque stelle in commissione cultura al Senato accolgono "con immenso piacere la notizia della candidatura del film 'È stata la mano di Dio', di Paolo Sorrentino, ai prossimi Oscar. Il regista napoletano con la sua ultima opera - continuano in una nota - si conferma un orgoglio per tutto il cinema italiano. L'augurio più sincero è quello di continuare a perseguire obiettivi così prestigiosi e a portare sempre più in alto il nome del cinema italiano". (Com)