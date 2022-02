Imprese: Marx (Iveco), 2021 chiuso positivamente, buone aspettative per il 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2022 è “l’anno uno” per Iveco Group: abbiamo iniziato questo nuovo capitolo “incoraggiati dall’instancabile sforzo dei nostri dipendenti, in particolare nel gestire le sfide continue poste dalla catena logistico-produttiva e dalla pandemia. Lo ha detto Gerrit Marx, amministratore delegato di Iveco Group, commentando i risultati “carve-out” relativi all’esercizio 2021. “Guardando al futuro, la nostra aspettativa per l’anno corrente è positiva: abbiamo chiuso il 2021 con un aumento del 77 per cento nella nostra presa ordini a livello globale e stiamo facendo tutto ciò che serve per far funzionare i nostri stabilimenti al massimo delle loro capacità produttive”, ha detto. (Com)