Marocco: Unicef, Rayan è nuovo “simbolo dell’infanzia nel Regno e non solo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piccolo Rayan, bambino marocchino di cinque anni precipitato lo scorso primo febbraio in un pozzo artesiano e rimasto intrappolato al suo interno per cinque giorni, è il nuovo “simbolo dell’infanzia nel Regno del Marocco e non solo”. Lo ha dichiarato il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) in un comunicato stampa, rinnovando le proprie condoglianze alla famiglia del piccolo Rayan. "Questo triste evento ha dimostrato come il Marocco, insieme a tutte le parti interessate, affronta le sfide che interessano i suoi figli", prosegue la nota, secondo la quale la mobilitazione popolare per salvare Rayan testimonia “il vero valore che il Paese attribuisce alla vita e alla protezione dei bambini”. Centinaia di persone hanno partecipato al funerale del piccolo Rayan, che si è celebrato ieri vicino al villaggio di Ighrane, nella regione di Chefchaouen, dove si è svolta la tragedia. La morte del bimbo – la cui sorte ha tenuto col fiato sospeso per ore l’intero mondo arabo e non solo – è stata confermata nella serata del cinque febbraio dalle autorità marocchine.(Mar)