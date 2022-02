Napoli: Pinto (Lega), chiudere subito i campi rom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Soddisfazione per la brillante operazione dei carabinieri, che hanno portato alla luce nel campo rom di Giugliano in Campania (Na), il più vergognoso d'Italia, un traffico di auto e motori rubati, tra i quali anche alcuni componenti meccanici per aerei leggeri. È stato ristabilito un principio di legalità. Il prossimo passo che chiediamo e quello di lavorare anche sulla sicurezza. È ormai evidente che in quel campo Rom, con una popolazione che rasenta le mille unità, per lo più minori, le attività illecite proliferano a danno delle aziende e dei residenti locali dei comuni limitrofi. Quel campo è una vergogna e deve essere chiuso. La Lega ha anche presentato in Regione una proposta di legge in materia di campi rom ma alcune componenti della maggioranza fanno orecchie da mercante". Così in una nota il segretario provinciale della Lega a Napoli Nord Francesco Pinto. (Ren)