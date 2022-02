Lavoro: De Poli (Udc), governo intervenga per salvare oltre 90 posti lavoro Alternapak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo intervenga per salvare gli oltre 90 posti di lavoro della Alternapak". A portare il caso dell’azienda di San Pietro in Gu è il senatore Udc Antonio De Poli che, oggi, a palazzo Madama, ha presentato un’interrogazione parlamentare indirizzata al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando e al ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. "I lavoratori sono risorse preziose che vanno salvaguardate con il loro know how - continua il parlamentare in una nota -. E’ inaccettabile che la proprietà olandese decida di punto in bianco di smantellare un sito produttivo che è legato al territorio. Dobbiamo far sentire con forza la voce delle istituzioni. Ecco perché ho posto con urgenza la questione sul tavolo del ministro Orlando e del ministro Giorgetti. Stiamo parlando di una realtà produttiva dove l’età media dei dipendenti è di 35 anni: in molti casi, i lavoratori sono giovani con famiglia, i quali magari hanno comprato casa con un mutuo e oggi rischiano di vedere il proprio futuro in qualche modo compromesso". (segue) (Com)