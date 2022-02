Russia: Di Maio, attività gruppo Wagner inevitabilmente legate con Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività del gruppo Wagner sono inevitabilmente legate alla Russia e lo schema che vede coinvolta questa compagnia paramilitare si sta riproducendo in vari quadranti, come accaduto nel Sahel e in Libia. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso dell’audizione delle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato, presso la Sala Koch di Palazzo Madama, sulla crisi tra Russia e Ucraina. Secondo Di Maio, peraltro, spesso “si pone uno strumento del genere a tal punto da causare la rivisitazione del nostro strumento militare in questi Paesi”, un fatto che non è possibile trascurare. (Res)