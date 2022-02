Veneto: buco nei siti della sanità regionale, dubbi sul download illegale di certificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul caso del bug nei siti internet della sanità veneta il portavoce dell’opposizione in Consiglio regionale Arturo Lorenzoni chiede ulteriore chiarezza al presidente della Regione. “Non bastano le parole rassicuranti di Zaia, il quale, in pratica ha garantito che d’ora in poi non accadrà più. Chiediamo se sono stati scaricati illegalmente dei certificati covid di altri utenti, e se sì di che ordine di grandezza stiamo parlando”, puntualizza il consigliere. Zaia ha parlato di violazione informatica gravissima, disponendo l’avvio di un’indagine sulla vulnerabilità dei dati sanitari e confermando che il software utilizzato è stato creato in casa dai tecnici della Regione. “Chi ha la responsabilità di un comparto fondamentale qual è la sanità pubblica deve mettere a disposizione dei cittadini degli strumenti, informatici e non, sicuri ed efficaci.. Oggi il digitale rappresenta la nuova frontiera, anche sanitaria, non possiamo permetterci che alcuni meccanismi on line vengano predisposti in maniera a dir poco artigianale: tutti i cittadini hanno il diritto alla protezione dei propri dati sensibili”, conclude Lorenzoni.(Rev)