Digitale: Cavandoli (Lega), genitori spesso ne sanno meno dei figli

- "Didattica a distanza e isolamento hanno incrementato le ore che i nostri figli passano online, aumentando la loro esposizione a molte problematiche connesse. Spesso lamentiamo il fatto che i ragazzi non hanno gli strumenti critici per rendere sicura la loro esperienza su internet, ma siamo certi che i loro genitori le abbiano sempre? Le ricerche sul campo dicono di no: norme sulla privacy, diritti e doveri digitali rimangono per lo più sconosciuti e i pericoli del web spesso sottovalutati". Lo afferma in una nota Laura Cavandoli, deputata della Lega, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, in occasione del Safer Internet day. "L'educazione civica, di cui la Lega ha ottenuto la reintroduzione come materia scolastica, è un utile strumento formativo per i ragazzi. Occorre uno sforzo anche dei genitori, che spesso sono meno preparati sul tema dei loro figli", aggiunge la parlamentare.(Com)