Energia: Di Maio, continueremo a difendere la nostra sicurezza

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- L’Italia continuerà a preservare la propria sicurezza energetica, da un lato, e a portare avanti tutte le iniziative necessarie per scongiurare un conflitto alle porte dell’Ue. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso dell’audizione delle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato, presso la Sala Koch di Palazzo Madama, sulla crisi tra Russia e Ucraina. “Non dobbiamo mai mostrarci ricattabili altrimenti perderemmo qualsiasi approccio diplomatico. L’energia è un tema cruciale e al momento non abbiamo problemi in termini di fornitura, ma di prezzi che stanno investendo tutta Europa”, ha detto Di Maio, secondo cui si stanno “subendo gli effetti di dinamiche internazionali”. (Res)