Libia: la Grecia annuncia contributo a progetto Pam per ricostruzione porto Bengasi

- Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, ha incontrato oggi a Roma il direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale (Pam), David Beasley. L'attenzione principale nell'incontro, riferisce tramite Twitter il ministro degli Esteri greco, è stata dedicata agli aiuti allo sviluppo in Libia e alla presenza attiva della Grecia nel Paese nord africano. Per conto del governo di Atene, Dendias ha annunciato una donazione per il finanziamento di un progetto del Pam relativo alla ricostruzione del porto di Bengasi, che è "un punto d'ingresso decisivo per il cibo e l'assistenza umanitaria" alla Libia. Il ministro degli Esteri greco ha incontrato in precedenza a Roma la consigliera speciale dell'Assemblea generale Onu per la Libia, Stephanie Turco Williams. Nell'occasione Dendias ha sottolineato che il memorandum firmato tra Ankara e Tripoli è "illegale, nullo e vuoto" rimarcando al contempo la posizione "costruttiva" della Grecia per la stabilità della Libia.(Gra)