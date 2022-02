Emilia Romagna: Donini, via a distribuzione pillola anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parte da oggi anche in Emilia-Romagna la distribuzione del Paxlovid, la pillola anticovid di Pfizer autorizzata nelle scorse settimane da Aifa". Lo ha comunicato in una nota la Regione Emilia Romagna: "A Ferrara (base di riferimento per la consegna) la Struttura Commissariale ha consegnato 1.225 confezioni - corrispondenti ad altrettanti trattamenti. ll 60 per cento della fornitura, quindi 735 trattamenti, sono già stati distribuiti alle singole Aziende sanitarie, e a breve è attesa un'ulteriore consegna. Questa la ripartizione tra le Aziende sanitarie del territorio, considerato come criterio di distribuzione il numero di positivi nella settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022: 31 a Piacenza, 66 a Parma, 81 a Reggio Emilia, 102 a Modena, 144 a Bologna, 23 a Imola, 84 a Ferrara e 204 in Romagna". L'assessore Raffaele Donini ha affermato: "Siamo pronti anche per questa nuova sfida nella lotta al Covid. Da oggi nelle nostre strutture sanitarie comincia la distribuzione secondo precise indicazioni organizzative. Confidiamo in questa nuova terapia per i pazienti meno gravi, e intanto proseguiamo con gli altri trattamenti utilizzati". (Ren)