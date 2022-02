Imprese: Iveco Group, nel 2021 ricavi in aumento e utile netto a 76 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 31 dicembre 2021 Iveco Group registra ricavi consolidati pari a 12,6 miliardi di euro, in aumento del 22 per cento su base annuale, e un utile netto che si attesta a 76 milioni di euro. Stando ai risultati “carve-out” per l’esercizio 2021, il Gruppo registra anche un Ebit adjusted delle attività industriali pari a 302 milioni di euro, con un incremento di 403 milioni nei Commercial and Specialty vehicles. La liquidità netta delle attività industriali si attesta a 1,1 miliardi di euro con una diminuzione di 100 milioni, mentre l’utile netto adjusted è pari a 140 milioni di euro, con risultato diluito per azione adjusted pari a una perdita di 0,76 euro. (Com)