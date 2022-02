Spagna: Ceoe si oppone ad aumento del salario minimo a mille euro al mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato esecutivo della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe) ha respinto all'unanimità la proposta del governo di aumentare il salario minimo interprofessionale (Smi) a mille euro al mese con effetto retroattivo dal primo gennaio 2022. Il ministero del Lavoro ha incontrato ieri le parti sociali per affrontare la questione dando sia ai sindacati che alle organizzazioni imprenditoriali la possibilità di analizzare l'offerta fino a domani. A metà settembre dell'anno scorso, l'esecutivo si è già accordato con i sindacati per portare il Smi a 965 euro a partire dal primo settembre 2021. In diverse occasioni la Ceoe ha ribadito che questo non è il momento giusto per aumenti salariali dato che l'economia spagnola è ancora nelle prime fasi della ripresa e questa misura potrebbe ostacolare la creazione di nuovi posti di lavoro. (Spm)