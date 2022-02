Ucraina: Di Maio, sanzioni colpiranno Russia anche se compirà attacchi ibridi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ritengo di interpretare il pensiero di tutta la Farnesina, le informazioni e gli approfondimenti di Nova rappresentano uno strumento importante per gli addetti ai lavori" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Le sanzioni di cui si sta parlando a livello europeo e internazionale in merito alla crisi ucraina non riguardano solo un’aggressione militare russa ma anche potenziali attacchi ibridi. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso dell’audizione delle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato, presso la Sala Koch di Palazzo Madama, sulla crisi tra Russia e Ucraina. “Le sanzioni alla Russia saranno superabili nel momento in cui verranno messi in atto gli accordi di Minsk. Rispetto a un’invasione ci sono sul tavolo meccanismi di deterrenza. Non stiamo parlando solo di un attacco militare, ma anche attacchi ibridi che comunque noi affronteremo con lo stesso tipo di preoccupazione e reazione”, ha detto Di Maio. (Res)