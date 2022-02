Imprese: Iveco Group, solida performance commerciale nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iveco Group ha registrato una solida performance nel 2021, a seguito del rimbalzo della domanda finale dei suoi prodotti rispetto alla prima fase della pandemia e della domanda di mezzi di trasporto particolarmente efficienti sul fronte dei consumi di carburante. È quanto si legge nella nota diffusa a seguito dell’approvazione dei risultati “carve-out” relativi all’esercizio 2021. “La catena logistico-produttiva globale ha rappresentato la sfida principale per le nostre attività durante l’anno, con molteplici colli di bottiglia che hanno portato a un aumento dei prezzi delle materie prime, a problemi di disponibilità di sottocomponenti, in particolare di semiconduttori, e all’aumento dei costi di trasporto”, si legge nel documento, in cui il Gruppo sottolinea nuovi ordini per i veicoli industriali in Europa in aumento dell’81 per cento su base annuale. I veicoli leggeri sono in crescita del 76 per cento, mentre quelli medi e pesanti salgono del 94 per cento. (Com)