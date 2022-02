Speciale energia: Veneto, produzione agricola in crescita nel 2021, ma pesano i costi energetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agricoltura veneta cresce ed esce bene dal 2021, ma fa i conti con l’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime per la produzione, oltre che con gli effetti del clima. L’agenzia regionale Veneto Agricoltura ha presentato a Legnaro (Padova) i dati del dossier annuale. Alessandra Liviero, direttore Unità operativa Economia, mercati e competitività di Veneto Agricoltura sintetizza il quadro evidenziando che “l’agricoltura regionale esce bene dal 2021, il valore della produzione agricola è stimato in 6,4 miliardi di euro, +4,1 per cento rispetto al 2020. Piano piano si sta ritornando ai livelli pre crisi. Pesano molto i prezzi per la produzione, come mangimi, carburanti ed energia”. In generale c'è una riduzione delle quantità prodotte per diverse colture, ma l'incremento del valore della produzione è dovuto proprio alla ripresa dei prezzi, tanto che cereali e viticoltura hanno registrato le migliori performances. La bilancia commerciale rimane in attivo con 137 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, ma la crescita delle importazioni è stata maggiore di quella delle esportazioni, rispettivamente +10,8 per cento e +7,5 per cento. Diminuiscono le imprese agricole attive, poco più di 61 mila, con sempre meno ditte individuali, che rappresentano ancora l’80 per cento del totale. Aumentano società e aggregazioni, costituite prevalentemente da giovani con alto livello di formazione. La produzione di carne è in lieve aumento (+3 per cento) a 157 mila tonnellate. In rialzo del 6 per cento anche il fatturato, a 425 milioni. Scende la domanda di consumo all'interno delle famiglie, risale il consumo di carne fuori casa. Sono 6000 gli allevamenti attivi, con un totale di circa 780 mila capi macellati di cui 580 mila importati vivi dall'estero, prevalentemente dalla Francia. È in calo il consumo di latte e derivati, bilanciato dalla crescita dei prodotti biologici in ambito domestico. La quotazione del latte alla stalla rimane però inferiore ai costi di produzione. Continua a crescere la superficie coltivata a vite in Veneto, oggi sopra i 94 mila ettari. La produzione è di 14 milioni di quintali di uva e 11,7 milioni di ettolitri di vino. Il prezzo delle uve cresce mediamente di quasi il 28 per cento, così come le esportazioni pari a 2,6 miliardi di euro, un terzo di tutto il comparto nazionale. Soffre invece il settore della frutta, che ha dovuto fare i conti con le gelate del mese di aprile e registra il dimezzamento del fatturato rispetto al 2020. Sono crollate le produzioni di pere e pesche, forte calo anche per mele, kiwi e ciliegie. L'andamento climatico ha influenzato anche le produzioni orticole con la riduzione di radicchio e patata, mentre sono in lieve controtendenza lattuga e fragole. “Riusciamo ad utilizzare al meglio i fondi europei, ne abbiamo versato già il 67 per cento. In questo modo garantiamo le risorse adeguate ai nostri agricoltori per fare investimenti. Il tema dei costi energetici è sovraregionale ed è quello che mi preoccupa di più”, ha detto Federico Caner, assessore all’Agricoltura della Regione Veneto. (Rev)