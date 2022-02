Regno Unito: Johnson, invadere l'Ucraina alimenterebbe solo l'azione difensiva della Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento, Johnson avverte che la "macchina militare" che è stata assemblata da Putin al confine con l'Ucraina è molto più ampia di quella utilizzata per la presa della Crimea nel 2014. "Stiamo assistendo al più grande potenziamento militare in Europa dai tempi della Guerra Fredda, il che fa capire l'urgenza del nostro compito", scrive Johnson. Il premier ha voluto nuovamente chiedere a Putin una distensione della situazione, spingendo verso la diplomazia. "Non possiamo premiare - e quindi incoraggiare - la diplomazia coercitiva. L'impegno del Regno Unito per la sicurezza dell'Europa, con la Nato come garante indispensabile, rimarrà incondizionato e inamovibile" ha scritto Johnson. (Rel)