Diamanti: Ruocco (M5s), riflettere su efficacia attuali assetti vigilanza bancaria e finanziaria

- L'onorevole Carla Ruocco, esponente del Movimento cinque stelle e presidente della commissione inchiesta banche, oggi ha audito il direttore generale della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini. E' quanto si legge in una nota. L'audizione ha avuto ad oggetto la ricostruzione della dimensione del fenomeno della vendita di diamanti attraverso i canali bancari, le iniziative di rimborso avviate dalle banche nei confronti dei clienti nonché la ricostruzione normativa del riparto delle competenze fra le varie autorità di vigilanza in funzione della natura del prodotto o servizio offerto. "Su tale ultimo aspetto - osserva Ruocco -, particolare attenzione è stata posta dalla commissione sugli elementi e sulle verifiche svolte sulle diverse banche, anche di natura ispettiva, che hanno condotto la Banca d'Italia a ritenere non riconducibile ad un'attività finanziaria la compravendita dei diamanti attraverso il canale bancario. In materia, quanto prima proporrò all'Ufficio di presidenza di svolgere ulteriori approfondimenti attraverso un'apposita audizione dell'Agcm. Inoltre, la vicenda diamanti conduce anche a riflettere sull'efficacia degli attuali assetti della vigilanza bancaria e finanziaria e sulle possibili iniziative di carattere legislativo".(Com)