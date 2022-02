Lombardia: Fiasconaro (M5s), bene legge eradicazione nutrie ma servono più risorse ai Comuni e alternative all’abbattimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Votiamo una legge necessaria, che va nella giusta direzione. Come Movimento Cinque Stelle ci siamo battuti affinché, all’interno di questa proposta, fossero erogati maggiori fondi per gli enti locali e fossero implementati tutti i metodi a disposizione per il contenimento dell’animale”. Così afferma Andrea Fiasconaro, Consigliere Regionale della Lombardia del Movimento Cinque Stelle, in merito alla proposta di Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 “Contenimento ed eradicazione della nutria”, approvata oggi dal Consiglio Regionale. “Il tema delle risorse è centrale – continua Fiasconaro -. Regione Lombardia ha stanziato solo cinquecento mila euro, da riconfermare ogni anno. Stanziamento che, a nostro avviso, andrebbe almeno raddoppiato. Motivo per cui oggi è stata persa un’occasione. Il Consiglio può approvare anche la migliore legge del mondo, ma senza soldi resterà su carta. Come M5S abbiamo insistito affinché gli enti locali, troppo spesso lasciati soli ad affrontare le problematiche sia organizzative che di gestione, potessero ottenere un maggiore supporto economico da Regione Lombardia. Purtroppo, Regione Lombardia non ha voluto assecondare le nostre richieste”. “Oggi la questione relativa al contenimento delle nutrie, in virtù degli ingenti danni all'agricoltura e delle problematiche anche ambientali, deve essere affrontata in maniera pragmatica. L’abbattimento però non può essere considerata l’unica soluzione. Per contenere le nutrie occorre mettere in campo tutte le azioni possibili, anche quelle non cruente come, ad esempio, l’utilizzo di reti metalliche sugli argini dei fiumi o quelle volte ad evitare la proliferazione dell’animale. In tal senso è stato approvato un mio ordine del giorno, che invita la Giunta a impegnarsi nell’utilizzo di tutti i metodi a disposizione. Affinché possano avere successo tali iniziative devono poi essere coordinate sia fra Comuni che fra Regioni confinanti. Solo un’azione coordinata, unita all’erogazione di maggiori risorse, può portare a una duratura soluzione del problema”, conclude il consigliere M5s.(Com)