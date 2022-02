Senegal: presidente Commissione Ue von der Leyen in visita da domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà a Dakar, in Senegal, domani e dopodomani. La presidente sarà accompagnata dalla vicepresidente esecutiva, Margrethe Vestager, e dai commissari al mercato interno, agli affari interni, ai partenariati internazionali e all'energia, rispettivamente Thierry Breton, Ylva Johansson, Jutta Urpilainen e Kadri Simson. La Commissione ha spiegato che questa visita sarà un'opportunità per rafforzare gli stretti legami tra l'Unione europea e il Senegal, nonché per preparare il vertice Unione europea-Unione africana del 17 e 18 febbraio. La presidente e i commissari Breton e Urpilainen inizieranno domani pomeriggio la loro visita all'Institut Pasteur di Dakar dove von der Leyen presenterà gli investimenti del Team Europe per la vaccinazione in Africa. Poi, la presidente e i membri del collegio visiteranno il Consortium Jeunesse Senegal, associazione a sostegno dell'imprenditorialità. I membri del collegio avranno scambi con vari rappresentanti della gioventù senegalese e la commissaria Urpilainen firmerà un accordo per sostenere un programma per dare maggiori opportunità alle donne e alle ragazze. (segue) (Beb)