Senegal: presidente Commissione Ue von der Leyen in visita da domani (3)

- Da parte sua, la commissaria Johansson incontrerà il ministro dell'Interno, Antoine Felix Diome. Insieme, visiteranno la nuova sede della Direction de la Police de l'Air et des Frontières (Dpaf). La commissaria incontrerà anche l'Alto comandante della gendarmeria nazionale, Moussa Fall, e i beneficiari del Programma di sostegno alle iniziative di solidarietà per lo sviluppo (Paisd). La commissaria Urpilainen visiterà progetti di cooperazione nei settori dell'accesso all'acqua e dei servizi igienici, la lotta all'inquinamento, la creazione di posti di lavoro nel settore culturale e l'assistenza all'infanzia. Infine, la commissaria Simson incontrerà il ministro dell'Energia e del petrolio, Sophie Gladima, e terrà altri incontri presso Cos Petrogaz, l'istituzione responsabile dei progetti petroliferi e del gas in Senegal. Parteciperà a una tavola rotonda sulle energie rinnovabili e visiterà una centrale solare. (Beb)