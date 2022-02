Pnrr: Mims, nessun ritardo nell'attuazione del Piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha sotto la propria responsabilità una quota importante di risorse per i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre 61 miliardi di euro tra fondi europei e fondi nazionali del Piano Complementare. Nel 2021 ha raggiunto tutti gli obiettivi previsti dal Pnrr e, anzi, ha anticipato due riforme la cui attuazione è prevista per quest'anno: la semplificazione normativa per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento, inserita nel decreto legge 121/2021 convertito nella legge n. 156/2021; la semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica in ambito portuale, attuata anch'essa con il decreto legge 121/2021. Il ministero, dopo aver assegnato in pochi mesi 60,6 miliardi, oltre il 98,7 per cento delle risorse di sua competenza ai soggetti attuatori, è impegnato non solo nel monitoraggio ma anche nella velocizzazione dei progetti che riguardano le infrastrutture e la mobilità, a stretto contatto con Regioni, Enti locali, Rfi, le Autorità di Sistema Portuale. (segue) (Com)