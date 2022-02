Pnrr: Mims, nessun ritardo nell'attuazione del Piano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre il Mims ha 2 obiettivi del Pnrr da raggiungere: uno è relativo alla riforma per la semplificazione degli interventi sulle infrastrutture idriche, di cui si è detto sopra e che è già stata realizzata; il secondo riguarda l'avanzamento del progetto sulla qualità dell'abitare (Pinqua) per il quale il Pnrr ha stanziato 2,8 miliardi di euro. Dopo aver già individuato lo scorso anno i progetti da finanziare e stilato la graduatoria, ora è prevista la firma delle 159 convenzioni con Regioni, Province Autonome, Città Metropolitane e Comuni che hanno presentato i progetti. A febbraio saranno inviate le convenzioni per la firma che avverrà entro il 31 marzo, come prevede il cronoprogramma del Pnrr. Nessun ritardo quindi, per quanto ci riguarda, nell'attuazione del Piano. Quanto al tema dell'aumento dei prezzi delle materie prime, che viene segnalato nell'articolo, si precisa che nel decreto legge n. 4/2022 è stata introdotta una revisione del meccanismo del Codice degli appalti per l'adeguamento dei prezzi. Le novità riguardano sia i prezzari regionali che vengono presi a riferimento dalle stazioni appaltanti per le basi d'asta e che vengono adeguati ai prezzi di mercato, sia la riduzione degli oneri che l'impresa deve assumersi a fronte ai significativi aumenti dei costi dei materiali. (Com)