Rai: Fuortes, mai chiesto di aumentare canone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non ho mai chiesto in nessuna sede di aumentare il canone Rai di un solo euro in più, nonostante sia uno dei più bassi dell’intera Unione Europea”. Lo ha affermato l'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, davanti alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La Rai - ha poi aggiunto - avrebbe “meno problemi se potesse ricevere l’intero ammontare di quanto gli utenti pagano”. (Rin)